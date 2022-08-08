Двох учасників злочинної групи затримали і взяли під варту

На Львівщині поліцейські затримали учасників злочинної групи, які торгували наркотиками та психотропами на території Львова та області. Двох злочинців затримали та взяли під варту, ще щодо трьох тривають слідчі дії.

Як повідомили в поліції, до злочинної групи входили п’ятеро мешканців Львова та області – 22-річний організатор, двоє складменів, двоє закладчиків та їх помічник, віком від 21 до 28 років.

За версією поліції, зловмисники налагодили незаконний збут канабісу, «амфетамін» та «МДМА» на території Львова та області. Наркотики продавали через Telegram-канали, а оплату приймали в криптовалюті. Крім цього, злочинці розміщували закладки.

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях учасників групи поліцейські вилучили канабіс, амфетамін, електронні ваги, зіп-пакети, чорну бухгалтерію, гроші та зброю з набоями. Також правоохоронці виявили 17 закладок із амфетаміном загальною вагою 17 грамів.

У Нацполіції Львівщини ZAXID.NET повідомили, що членів групи затримали 4 серпня, зокрема, організатора та складмена взяли під варту. Інших трьох – встановили та проводять щодо них слідчі дії.

За фактом злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.

Зловмисникам загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.