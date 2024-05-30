Загалом у в'язницях області перебувають 640 засуджених

На Буковині 123 ув’язнених вирішили вступити до лав Збройних сил України. Однак, після проходження медкомісії їх кількість зменшилася. Воювати дозволили лише 95 чоловікам. Загалом у в'язницях області перебувають 640 засуджених.

В’язнів, яких визнали придатними до військової служби і які виявили бажання воювати, умовно-достроково звільнять від покарання. Про це повідомила речниця прокуратури Чернівецької області Наталія Соколовська, передає «Суспільне. Чернівці».

Наразі, за даними прокуратури, суд вже задовольнив клопотання щодо умовно-дострокового звільнення 64 засуджених від покарання. Чоловіки вже відбули до військових частин. Вони служитимуть в армії за контрактом.

Для того, щоб ув’язнений вступив в ЗСУ, він повинен написати відповідну заяву, потім пройти медичний огляд у в’язниці, де він відбуває покарання. Потім йому надають направлення на військово-лікарську комісію. Ув'язнені підписують контракт із ЗСУ. Вони можуть обіймати посади рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу – це залежить від військового звання, за якими вони перебувають на військовому обліку.

Додамо, що за словами міністра юстиції Дениса Малюськи, наразі суди України розглядають понад 4 300 заяв щодо умовно-дострокового звільнення для мобілізації. Міністр уточнив, що загалом в Україні можуть мобілізувати до 20 тис. ув’язнених, у тому числі і тих, хто перебуває у слідчому ізоляторі.