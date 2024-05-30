На Буковині 123 ув'язнених вирішили вступити до лав ЗСУ
Після проходження медкомісії їх кількість зменшилася
На Буковині 123 ув’язнених вирішили вступити до лав Збройних сил України. Однак, після проходження медкомісії їх кількість зменшилася. Воювати дозволили лише 95 чоловікам. Загалом у в'язницях області перебувають 640 засуджених.
В’язнів, яких визнали придатними до військової служби і які виявили бажання воювати, умовно-достроково звільнять від покарання. Про це повідомила речниця прокуратури Чернівецької області Наталія Соколовська, передає «Суспільне. Чернівці».
Наразі, за даними прокуратури, суд вже задовольнив клопотання щодо умовно-дострокового звільнення 64 засуджених від покарання. Чоловіки вже відбули до військових частин. Вони служитимуть в армії за контрактом.
Для того, щоб ув’язнений вступив в ЗСУ, він повинен написати відповідну заяву, потім пройти медичний огляд у в’язниці, де він відбуває покарання. Потім йому надають направлення на військово-лікарську комісію. Ув'язнені підписують контракт із ЗСУ. Вони можуть обіймати посади рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу – це залежить від військового звання, за якими вони перебувають на військовому обліку.
Додамо, що за словами міністра юстиції Дениса Малюськи, наразі суди України розглядають понад 4 300 заяв щодо умовно-дострокового звільнення для мобілізації. Міністр уточнив, що загалом в Україні можуть мобілізувати до 20 тис. ув’язнених, у тому числі і тих, хто перебуває у слідчому ізоляторі.