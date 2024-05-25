В Україні 350 в’язнів отримали умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби у Збройних силах України. Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю The New York Times, опублікованому у п’ятницю, 24 травня.

За словами Дениса Малюськи, наразі суди України розглядають понад 4 300 заяв щодо умовно-дострокового звільнення для мобілізації, які подали засуджені. Міністр уточнив, що загалом в Україні можуть мобілізувати до 20 тис. ув’язнених, у тому числі і тих, хто перебуває у слідчому ізоляторі.

При цьому, за словами Дениса Малюськи, мобілізуватися можуть і ті ув’язнені, які скоїли умисне вбивство, але якщо злочин не був вчинений з обтяжуючими обставинами, такими як сексуальне насильство.

На думку міністра юстиції, багато засуджених ще не визначились і хочуть спочатку побачити, як складеться доля перших мобілізованих.

«Вони хочуть знати, яка якість підготовки, чи задоволені нові солдати та колишні в’язні, чи належним чином до них ставляться», – сказав Денис Малюська.

Як інформував ZAXID.NET, 17 травня Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє деяким категоріям засуджених мобілізуватись до Збройних сил України. Зазначимо, що відповідно до закону, мобілізувати на службу можна лише тих, засуджених, які самі виявили таке бажання. Також засуджені мають бути придатні до військової служби за станом здоров’я.