Хмельницький міськрайонний суд ухвалив перші рішення про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби у лавах Збройних сил України. Про це повідомила прес-служба Хмельницького міськрайонного суду у середу, 22 травня.

Зазначається, що напередодні, 21 травня, суд розпочав розгляд перших подань установ Державної пенітенціарної служби України, що діють в області, про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби та встановлення адміністративного нагляду відносно них.

Так, суд у режимі відеоконференції розглянув дві справи. Засуджені виявили бажання служити за контрактом. Мова йде про 24-річного та 43-річного мешканців Хмельницької області, які були засуджені за крадіжки перед війною, у жовтні та листопаді 2021 року.

Як зазначається в ухвалах, кожен із чоловіків придатний до військової служби за станом здоров’я, пройшов професійно-психологічний відбір, має достатній рівень фізичної підготовки. Чоловіки служитимуть у підрозділах Національної гвардії України.

Згідно з постановою суду, над чоловіками будуть здійснювати адміністративний нагляд командири військової частини. Серед обмежень – заборона перебувати поза межами місця дислокації військової частини та виїжджати в особистих справах без дозволу командира.

Також у прес-службі додали, що триває розгляд ще 50 подібних подань.

Як інформував ZAXID.NET, президент України Володимир Зеленський 17 травня підписав закон, який дозволяє деяким категоріям ув’язнених мобілізуватися до лав Збройних Сил України. Умовно-достроково звільнитись від покарання зможуть лише громадяни, які в минулому були увʼязнені за нетяжкі злочини. За даними Міністерства юстиції, понад 3 тис. в’язнів уже подали заяви на дострокове звільнення в обмін на мобілізацію.