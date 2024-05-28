Більше 150 ув'язнених із Рівненщини можуть вступити до лав Збройних Сил України. На кожного з них наразі підготували клопотання до суду про умовно-дострокове звільнення. Станом на 28 травня від відбування покарання для подальшого підписання контракту із ЗСУ звільнили 36 засуджених, повідомили у прес-службі прокуратури області.

На Рівненщині 273 в’язні вирішили стати військовослужбовцями, більшість – з Полицької виправної колонії. Вони пройшли перевірку на відповідність вимогам за віком, станом здоров’я, фізичною підготовкою, результатами професійно-психологічного відбору.

«Придатними до служби в ЗСУ визнано 164 чоловіків. Їх вже відібрали військові частини та на кожного такого в’язня нині до суду підготовлені клопотання про їх умовно-дострокове звільнення», – зазначають у прокуратурі.

Станом на 28 травня, суди задовольнили 36 таких клопотань. Засуджених звільнили від відбування покарання для подальшого підписання контракту із ЗСУ.

Як інформував ZAXID.NET, президент України Володимир Зеленський 17 травня підписав закон, який дозволяє деяким категоріям ув’язнених мобілізуватися до лав Збройних Сил України. Умовно-достроково звільнитись від покарання зможуть лише громадяни, які в минулому були увʼязнені за нетяжкі злочини. За даними міністра юстиції Дениса Малюська, 613 ув’язнених уже приєдналися до армії. Нині вони проходять спеціальну підготовку, після якої служитимуть у штурмових підрозділах.