Допомагали організатору два спільники

На Буковині колишній міліціонер використав свої зв’язки для організації схеми з виготовлення документів структур Міністерства внутрішніх спав. Чоловік підробляв водійські та пенсійні посвідчення, довідки про несудимість. За свої послуги брав від 150 до 200 євро. Підробки продавав і громадянам Росії. Детективи чернівецького управління бюро економічної безпеки затримали колишнього правоохоронця і оголосили йому про підозру. Також шукають ще його спільників.

Ж️итель Чернівецького району раніше працював в правоохоронних органах до 2014 року і мав відповідні зв’язки. Буковинець вирішив організувати незаконне виготовлення офіційних документів. До незаконного бізнесу він долучив двох своїх знайомих. Чоловік знаходив клієнтів через перевірених осіб, а оплату приймав особисто готівкою.

«Вартість підробок коливалась від 150 до 200 Євро. Особливий попит мали фальшивки, що нібито видавались підрозділами системи МВС: довідки про несудимість, посвідчення водія тощо», – повідомили в Бюро економічної безпеки в п’ятницю, 1 березня.

️Усі документи мали спеціальні елементи захисту від підробок: голографічні знаки, печатки. Через це підробки було важко відрізнити від оригіналів. Детективи Теруправління задокументували факти збуту підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами та пенсійного посвідчення. В прокуратурі Буковини також повідомили, що експерти встановили – вилучені документи мають відмінності від офіційних.

«За способом друку та спеціальними голографічними елементами захисту посвідчення не відповідають аналогічним бланкам документів, що знаходяться в офіційному обігу на території України, та є підробленими», – додали в Чернівецькій обласній прокуратурі.

️Правоохоронці обшукали житло екс-міліціонера та вилучили майже 20 тис. доларів США та 4 тис. євро, доручення, посвідчення та інші документи, що мають ознаки підроблення, чорнові записи, мобільні телефони й техніку, на якій виготовляли підробки. Серед підроблених документів знайшли і виготовленні для громадян РФ. Правоохоронці будуть з’ясовувати з якою метою виготовлялися ці посвідчення.

Детективи оголосили про підозру чоловіку за ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України. Наразі стосовно нього обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а правоохоронці встановлюють ще двох спільників незаконної схеми виготовлення документів.