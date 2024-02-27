27-річного закарпатця затримали у пункті пропуску «Тиса»

У пункті пропуску «Тиса» затримали 27-річного закарпатця, який намагався виїхати за межі України як багатодітний батько. Для цього до свідоцтв про народження двох своїх дітей він докупив в інтернеті ще одне. За скоєне йому загрожує кримінальна відповідальність.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 27 лютого, на кордоні з Угорщиною 27-річний пасажир мікроавтобуса «Мercedes» разом з паспортом показав прикордонникам три свідоцтва про народження дітей.

«Втім, під час їх перевірки, інспектори встановили, що одне із свідоцтв містить ознаки підробки. Коли чоловік зрозумів, що його обман викрили, він зізнався, що придбав документ через інтернет мережу за 2000 доларів», – інформують в ДПСУ.

Чоловік придбав підроблений документ в інтернеті за 2000 доларів

Прикордонники затримали закарпатця, щоб притягнути до відповідальності за спробу незаконного перетину кордону, та повідомили поліцію про ознаки кримінального правопорушення за ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів». Санкція статті передбачає штраф або арешт на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 2 років.