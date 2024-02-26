Шепетівський міськрайонний суд виніс вирок хмельничанці за сприяння незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Жінка змінила в свідоцтві про народження сина дані щодо його батька, аби допомогти знайомому виїхати за кордон. Їй призначили рік іспитового терміну.

Як вказано у вироку суду від 21 лютого, у травні 2022 року до обвинуваченої Ірини Бондарчук звернувся її знайомий – батько двох дітей, який попросив допомогти у незаконному виїзді за кордон. Чоловік запропонував вписати його батьком у свідоцтві про народження її сина, а пізніше всиновити. Це б створило для нього законні підстави для виїзду за межі України.

24 травня 2022 року жінка звернулись до Шепетівського відділу ДРАЦС із заявою про визнання батьківства та зміну прізвища та по батькові її дитини. Обвинуваченій виготовили нове свідоцтво, яке її знайомий показав у пункті пропуску «Шегини» Львівської області.

Суддя Неоніла Березюк визнала Ірину Бондарчук винною за ч. 1 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) й призначила їй покарання у вигляді року іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.