Чоловіку тепер загрожує до 9 років ув'язнення

Правоохоронці викрили раніше судимого за допомогу ухилянтам в незаконному перетині кордону буковинця, який знову організував нелегальну схему виїзду в сусідню країну. 63-річний чоловік раніше вже отримав вирок, однак своєї діяльності не залишив, а знову почав готувати групу військовозобов’язаних чоловіків на виїзд. У цьому йому допомагали спільники. Свої послугу буковинець оцінював від 4000 до 9000 доларів з людини.

На Буковині оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі поліцейськими та працівниками СБУ встановили, що 63-річний житель Чернівців разом зі спільниками організував схему виїзду за кордон для ухилянтів. Організатор мав досвід подібної діяльності, оскільки раніше судимий за аналогічні правопорушення.

«Клієнтів» зловмисники шукали різними шляхами – через знайомих та в соціальних мережах. Вартість послуг для кожного клієнта була різному – організатори оцінювали залежно від віку та рівня достатку, скільки може заплатити той чи інший чоловік. Одному з ухилянтів буковинці пообіцяли безперешкодний перетин кордону за 10 500 євро. Водночас у групі, яка планувала перетнути кордон було четверо чоловіків, які мали сплатити від 4000 доларів до 9000 доларів з людини.

«20 лютого оперативники затримали організаторів під час перевезення пʼятьох військовозобов’язаних чоловіків. На місці було вилучено 10 500 євро. Під час обшуків за місцями проживання та в авто правоохоронці знайшли також ще 7700 доларів, 800 євро, мобільні телефони», – повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції в понеділок, 26 лютого.

Поліцейські затримали організатора та двох спільників. Учасникам злочинної групи оголошено про підозри за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Організатору та спільникам загрожує позбавленням волі на строк до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.