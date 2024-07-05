Знайдені старовинні речі в вірменина вилучили

На Буковині громадянин Вірменії намагався вивезти старовинні монети і банкноти за кордон. Прикордонники спільно з митниками зупинили іноземця на пункті пропуску «Мамалига». Під час огляду речей та багажу в нього виявили старовинні речі.

Громадянин Вірменії в Молдову через пункт пропуску «Мамалига» їхав вранці 5 липня на рейсовому автобусі.

Під час огляду прикордонники спільно з представниками митниці виявили у чоловіка старовинні речі. На антикваріат відповідних документів він не мав.

«При перевірці багажу в громадянина Вірменії виявили 14 грошових банкнот, датованих початком та серединою ХХ ст., 25 монет ХVІІІ-ХХ ст. та одну поштову марку, якій понад 100 років», – зазначили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України в п’ятницю, 5 липня.

Попередньо, за висновками експертів, деякі з цих предметів можливо становлять культурну та історичну цінність. Старовинні монети, банкноти і поштову марку прикордонники та митники вилучили та склали протокол про порушення митних правил. Іноземець заплатить штраф.