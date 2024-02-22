В помешканні та на роботі лісника поліцейські провели обшуки

На Буковині працівники департаменту стратегічних розслідувань викрили головного лісника одного з лісництв на незаконній вирубці цінної породи дерев. Службовець дозволив вирубати дубів на 900 тис. грн. Щоб поліцейські не викрили злочинної схеми, лісник вносив неправдиві дані в електронну систему порубок. Чоловіка затримали і оголосили підозру.

Поліцейські Чернівецької області спільно з працівниками департаменту стратегічних розслідувань викрили головного лісничого одного з лісництв на оборудці з цінною деревиною. Керівник дозволяв вирубувати дуби, але водночас не вносив дані про це в загальну електронну систему, щоб за дерева не здійснювалася плата в бюджет. Згідно з висновком економічної експертизи встановили, що такі незаконні рубки завдали збитків державі у майже 900 тис. гривень.

«Поліцейські дослідили, що в першій половині 2023 року службовець допустив незаконну порубку деревини на підпорядкованій ділянці. Водночас до інформаційної бази даних лісничий вніс неправдиві дані про породи дерев та їх якість», – повідомили в Департаменті стратегічний розслідувань Нацполіції в четвер, 22 лютого.

Правоохоронці провели обшуки в помешканні та на робочому місці буковинця, вилучили докази, що свідчать про незаконну схему. 21 лютого поліцейські оголосили про підозру лісничому оголошено підозру за ч. 4 ст. 246 КК України (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) та ч. 3 ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу). Якщо вину чоловіка доведуть в суді, то наступні десять років він може провести у в’язниці.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.