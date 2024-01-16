Чоловіки організували вирубку сосни та дуба

Троє учасників організованої групи отримали підозри у незаконній порубці та перевезенні лісу. За інформацією правоохоронців, підозрювані з червня по липень 2023 року вирубували сосну та дуб на території Яворівського національного природного парку і спричинили збитків на 2,2 млн грн. У прес-службі прокуратури Львівської області у вівторок, 16 січня, розповіли, що до злочинної групи входив лісоруб та інспектор Яворівського природно-заповідного фонду.

«Зрубану деревину чоловіки планували в подальшому реалізувати. Такими діями державі завдали 2,2 млн грн збитків. Слідчі дії тривають. Розв'язують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, а також з накладення арешту на їх майно з метою відшкодування заподіяної шкоди», – йдеться у повідомленні прокуратури. Дії браконьєрів кваліфікували за ч. 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 246 ККУ.

Зазначимо, що Яворівський національний природний парк площею 7108 га входить до Міжнародного біосферного резервуару «Розточчя», який функціонує під егідою ЮНЕСКО. На території парку є рідкісне поєднання сосново-буково-дубових лісів.