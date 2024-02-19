Працівника лісгоспу помістили під варту поки триває розслідування

На Тернопільщині правоохоронці викрили працівника лісгоспу за вимагання хабара від підприємця. Чиновник за 90 тис. грн пообіцяв, що продасть чоловіку деревину поза державним обліком, а також запевнив, що зможу посприяти безперешкодному перевезенню товару по області. Поліцейські затримали лісничого під час отримання частини хабара. Наразі чоловік перебуває під вартою.

Оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими обласної поліції викрили працівника одного з комунальних лісгоспів Тернопільщини. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що лісник вимагав від жителя Тернопільщини 90 тис. гривень за відпуск 40 м3 деревини. Продати деревину він обіцяв поза державним обліком, що означало дешевше. Також лісник запевнив, що зможе допомогти перевезти товар з території лісового господарства до місця призначення.

Поліція провела обшуки на міці роботи лісничого та в його автомобілі

«Вимагач домовився 16 лютого зустрітися з чоловіком в лісі на території комунального лісгоспу. Там мала відбутися передача частини хабара. В цей момент поліцейські затримали працівника під час отримання 18 800 гривень», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 19 лютого.

Слідчі поліції повідомили вимагачу про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (Одержання неправомірної вигоди службовою особою). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.