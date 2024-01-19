Чоловіка затримали під час передачі частини коштів

На Тернопільщині працівник лісництва вимагав гроші в підприємця за те, що продасть йому ялинки без облікових документів і за дешевшою ціною. Декоративні дерева та багаторічні ялини вирощувалися на території Чортківського лісництва. Свої послуги лісник оцінив в майже 40 тис. гривень. Посадовця затримали під час одержані частини хабара.

Працівники управління стратегічних розслідувань Тернопільщини виявили, що лісничий одного із лісових господарств Чортківського району вимагав гроші в місцевого жителя. Чоловік звернувся до посадовця, бо хотів купити партію ялинок та декоративних дерев, які виростили на території лісництва. У відповідь лісничий зазначив, що може продати йому товар за значно нижчою ціною і поза офіційним оформленням, але йому за це треба буде заплатити. Покупець погодився дати хабара.

Хабар передали в робочому кабінеті лісничого

«За даними слідства, лісничий пообіцяв незаконно і не вносячи платежів у касу, продати саджанці декоративних хвойних дерев та багаторічні ялинки. Свої послуги чоловік оцінив у 39 700 грн», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини в п’ятницю, 19 січня.

Лісничому загрожує до 10 років позбавлення волі

Скільки підприємець планував придбати дерев, в прокуратурі не повідомляють. Гроші житель Чортківщини мав принести до лісничого в кабінет. Коли чоловіки зустрілися в офісі лісництва для передачі частини суми, а саме 30 тис. грн, то хабар задокументували правоохоронці. Під час розслідування правоохоронці повідомили про підозру виконувачу обов’язків лісничого одного з лісництв області за ч. 3 ст. 368 КК України (Вимагання та отримання неправомірної вигоди). Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу посадовцю і відсторонення його від посади. За вимагання хабара йому загрожує до 10 років позбавлення волі.