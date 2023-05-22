За допомогою пристрою контрабандисти намагалися відкрити ще одни канал постачання сигарет

У Чернівецькій області жінка дроном відправляла партії сигарет за кордон в Румунію. Контрабандистку затримали поблизу селища Красноїльськ. Вона перебувала на місці злету та посадки пристрою, а біля неї був також великий чорний ящик з тютюном.

Під час нічного патрулювання військовослужбовці Чернівецького прикордонного загону помітили, що в нічному небі літає чималий дрон. Правоохоронці відстежили літальний апарат до його місця злету і серед лісу побачили жінку, яка й посадила дрон на землю.

«Вночі, 22 травня, прикордонний наряд відділу "Красноїльськ" за силової підтримки спецпідрозділу "ДОЗОР" виявив місце злету та посадки безпілотного літального апарату. Біля дрона перебувала жінка в темному одязі, її затримали. За допомогою цього БПЛА правопорушники намагалися налагодити канал доставлення тютюнової контрабанди в Румунію», – повідомили в Державній прикордонній службі України.

Контрабандисткою виявилася 22 річна жителька прикордонних сіл. Під час огляду та обшуку правоохоронці виявили дрон, ящик з сигаретами, ноутбук з відповідним програмним забезпеченням, щоб управляти літальним пристроєм, та змінні акумуляторні батареї.

Правопорушницю прикордонники затримали і доставили в приміщення прикордонного пункту, а вже там передали слідчим Нацполіції. За фактом перевезення дроном через кордон контрабанди поліцейські порушили справу за ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Контрабандистці загрожує штраф до 17 тис. грн.