Щоб затримати чоловіків правоохоронці кілька разів вистрілили в повітря

У Чернівецькій області троє чоловіків намагалися перенести через кордон 12,5 тис. пачок сигарет. Один з контрабандистів навіть одягнув камуфляжну форму ЗСУ, аби бути менш помітним в лісових хащах. Однак, прикордонники все одно вистежили і затримали зловмисників.

Чоловіків, які намагалися перенести через кордон з Румунією лісовими стежками, виявив прикордонний наряд відділення «Біла Криниця». Щоб затримати правопорушників, правоохоронці здійснили кілька попереджувальних пострілів, після чого контрабандисти покидали свої ноші та почали втікати.

«Під час переслідування трьох втікачів вдалося затримати, один із них для маскування вдягнувся у камуфльовану форму. Загалом контрабандисти планували перемістити в Румунію понад 12,5 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку», – повідомили в Державні прикордонній службі України.

Прикордонники вилучили контрабандні сигарети. За попередньою оцінкою, вартість тютюну склала понад 500 тисяч гривень. Контрабанду згодом передали співробітникам Національної поліції, аби долучити як доказ до справи.

Трьох чоловіків працівники прикордонної служби доставили до поліцейського відділку. Контрабандистів притягнуть до відповідальності за ст.204-2 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) та ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця). Порушникам загрожує штраф в розмірі 5 100 грн. А також слідча група розглядатиме факт контрабанди тютюну за ст. 201 КК України. Якщо провину чоловіків доведуть, то їм загрожує до семи років позбавлення волі.