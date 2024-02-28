Дерева вирубали між селами Станівці і Петрашівка

На Буковині працівники Державної екологічної інспекції зареєстрували незаконну вирубку дерев, які росли попри автомобільну дорогу місцевого значення. Загалом невідомі зрізали 166 тополь, яблунь та інших порід на суму майже 5 млн гривень. Інспектори склали акти про незаконну рубку і передали справу в поліцію, щоб знайти порушників, які відшкодовуватимуть збитки.

Про незаконне вирубування дерев, які ростуть біля автомобільної дороги між двома селами Станівці і Петрашівка в Державну екологічну інспекцію Карпатського округу повідомив місцевий житель. Чоловік розповів, що побачив, як бригада невідомих йому людей вирубала здорові дерева вдовж траси. Це ділянка дороги належить до старостинських округів Тарашанської сільської ради та Герцаївської сільської ради.

Інспектори виїхали до вказаного місця і виявили незаконну порубку захисних насаджень лінійного типу вздовж автомобільної дороги.

«Фахівці зафіксували вирубку 166 сироростучих та сухостійних дерев породи тополя, яблуня, горіх, черешня, алича. Інспектори підрахували шкоду заподіяну державі та довкіллю, вона становить 4 707 377 грн», – повідомили в Державній екологічній інспекції Карпатського округу.

Працівники екологічної інспекції склали відповідні протоколи, і всі документи та докази передали правоохоронцям для внесення відомостей до ЄРДР. Поліцейські проводять розслідування та встановлюють причетних людей до вирубки дерев. Коли винних встановлять, то вони будуть змушені відшкодувати завдані збитки державі.