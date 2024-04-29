Аварія сталася в селі Чортория Вижницького району

На Буковині під час зіткнення з електроопорою загинув мотоцикліст. Аварія сталася увечері 27 квітня в селі Чортория Вижницького району. Внаслідок ДТП 45-річний буковинець отримав смертельні травми і помер до приїзду швидкої.

В поліцію та в центр екстреної швидкої допомоги про ДТП повідомили селяни. Додзвонювачі розповіли, що увечері на одній із вулиць села Чортория трапилася аварія з мотоциклом Mustang. Водій двоколісного транспорту зіткнувся з електроопорою. Для з’ясування обставин ДТП на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Вижницького районного відділу поліції.

Тіло мотоциклісти передали в центр судово-медичної експертизи

«Правоохоронці попередньо встановили, що 45-річний місцевий житель керував мотоциклом Mustang. Раптово чоловік не впорався з керування і допустив зіткнення з електроопорою. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди мотоцикліст отримав численні тілесні ушкодження та помер на місці пригоди», – повідомили в поліції Буковини.

Тіло загиблого поліцейські направили для проведення судово-медичної експертизи. Експерти встановлять точну причину смерті місцевого жителя. Наразі за фактом ДТП правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвели до смерті людини).