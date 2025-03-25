Бізнесмен постачав будівельні та ніші матеріали

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки Буковини викрили підприємця, який ухилився від сплати понад 8 млн грн податків. Підозрюваний брав участь в державних закупівлях і займався постачанням різних товарів. Завдану шкоду бізнесмен вже виплатив в бюджет.

Правоохоронці встановили, що чернівецький підприємець був зареєстрований як фізична особа-підприємець на спрощеній системі оподаткування. Однак протягом шести років приховував свій реальний дохід, повідомили в Бюро економічної безпеки у вівторок, 25 березня.

«У період 2017-2023 років підприємець отримав понад 27 млн грн від участі у тендерах. Ця сума перевищувала встановлений ліміт для 2 групи спрощеної системи оподаткування та вимагала переходу на 3 групу з відповідним оподаткуванням. Однак він свідомо не змінив систему оподаткування», – зазначили в БЕБ Буковини.

Детективи встановили, що підприємець умисно не сплатив до бюджету понад 8 млн грн податкових платежів, зокрема: 2,4 млн грн податку на доходи фізичних осіб, 201 тис. грн військового збору та 5,4 млн грн податку на додану вартість.

Правоохоронці повідомили підприємцю про підозру за ч. 2 ст. 212 КК України (Ухилення від сплати податків). Ще під час досудового розслідування житель Буковини визнав провину і заплатив в бюджет 8 млн грн збитків. Також підприємець повинен сплатити штраф в розмірі 255 тис. грн.