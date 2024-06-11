Фірма мала реставрувати мережі Чернівецької обласної лікарні

На Буковині скасували тендер на майже 11 млн грн, яким передбачено реставрацію внутрішніх мереж медичного закладу. Працівники Бюро економічної безпеки встановили, що підприємство-переможець не надало усіх необхідних документів на тендер. Фірма мала реставрувати мережі Чернівецької обласної клінічної лікарні.

Тендер на сайт Prozorro оголосили 3 травня. Чернівецька обласна лікарня планувала здійснити реставраційний ремонт внутрішніх інженерних мереж в одному з корпусів. ️Очікувана вартість робіт становила майже 10,5 млн грн. На торги свої заявки подали два підприємства – це ТОВ «Захід Техно-Буд» та ТОВ «Смеречина». 22 травня оголосили, що ТОВ «Смеречина» виграло торги, хоча пропозиція конкурента була на 600 тис. грн дешевша і становили 9,0 млн грн.

Після державного аудиту аналітики виявили, що ТОВ «Смеречина» подало на тендер не всю необхідну документацію. За інформацією управління БЕБ в Чернівецькій області, підприємство не надано перелік документів на підтвердження наявності будівельної техніки, відсутні документи щодо трудових відносин із працівниками будівничого фаху. Також фірма не надала документи, які підтверджують досвід виконання робіт.

️ «Фахівці ТУ БЕБ направили замовнику лист з обґрунтованою рекомендацією вжити заходи щодо усунення передумов неефективного використання державних коштів. У результаті розгляду рекомендації медична установа відмовилася від укладання ризикового договору та скасувала тендерну закупівлю», – повідомили в БЕБ Буковини у вівторок, 11 червня.

В Чернівецькій обласній лікарні повідомили ZAXID.NET, що тендер скасували 5 червня, а вже через 2 дні, 7 червня оголосили нову закупівлю на таку ж суму понад 10,5 млн грн. За документами тендеру в корпусі № 10 Чернівецької обласної клінічної лікарні необхідно провести невідкладні протиаварійні роботи внутрішніх інженерних мереж.

Додамо, що ТОВ «Смеречина» – це чернівецьке підприємство з статутним капіталом в 2 тис. грн. Керівником фірми є Олег Прядій, який в 2020 році балотувався в Чернівецьку обласну раду від політичної партії ВО «Батьківщина», однак не пройшов. Власниця фірма – Оксана Гаджа.