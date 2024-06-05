Після листа з БЕБ Ужгородська міська рада скасувала тендер і оголосила нову закупівлю

Ужгородська міська рада скасувала тендер на ремонт ліфта у житловому будинку. Це сталось після того, як Бюро економічної безпеки виявило порушення законодавства про публічні закупівлі.

У Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області не називають орган самоврядування, в якому виявили порушення. Однак за даними Prozzoro, йдеться про Ужгородську міську раду, яка у квітні оголосила тендер з реконструкції ліфту в житловому будинку по вул. Марії Заньковецької, 9 з очікуваною вартістю 2,2 млн грн. Єдиним учасником торгів стало ПП «Сан-ліфт», з яким і планували укласти договір посадовці міської ради.

За даними YouControl, приватне підприємство «Сан-ліфт» зареєстроване в одній із квартир Івано-Франківська у квітні 2024 року зі статуним капіталом 5 тис. грн. Його власником є Іван Машіко.

«Фахівці територіального управління БЕБ проаналізували документацію подану єдиним учасником та встановили, що у підприємства була відсутня достатня матеріально-технічна база та кваліфіковані працівники для виконання повного обсягу робіт. Крім того, згадана компанія не відповідала вимогам тендерної документації щодо фінансової спроможності», – розповіли 5 червня в Бюро економічної безпеки.

Після листа з БЕБ, Ужгородська міська рада скасувала тендер і 24 травня оголосила нову закупівлю. Комерційні пропозиції щодо реконструкції ліфту в житловому будинку по вул. Марії Заньковецької, 9 з очікуваною вартістю 2 млн 224 тис. грн можна подати до 8 червня.