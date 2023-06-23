Правоохоронці вилучили 330 електронних сигарет та 60 ємностей з рідиною

Троє буковинців та іноземець в Чернівецькій області влаштували незаконний обіг електронних сигарет, рідин до них та тютюну до кальяну. Чоловіки продукцію закупляли через Telegram та OLX, а продавали у різні вейп-шопи області. Правопорушникам оголосили підозру.

Правоохоронці встановили, що жителі Чернівецького району та громадянин Республіки Судан організували незаконний бізнес. Чоловіки закупляли, а потім розповсюджували підакцизну продукцію у магазини Буковини. Це вейпи, рідин до них та тютюну для кальяну.

«Контрафактну підакцизну продукцію чоловіки замовляли через месенджер Telegram та сервіс оголошень OLX. Надалі одержували замовлення у поштових відділеннях та поставляли "товар" до вейп-шопів, кальянних та інших торгових павільйонів», – повідомляє прокуратура Буковини.

За результатами обшуків у магазинах та за місцем проживання підозрюваних правоохоронці виявили та вилучили понад 330 контрафактних електронних сигарет, майже 60 полімерних ємностей із замінними рідинами до вейпів та тютюн для кальяну. Чоловікам прокуратура повідомила про підозру за ч. 1 ст. 204 КК України (Незаконне придбання, зберігання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів). Якщо їх вину доведуть, то «бізнесменам» загрожує штраф до 170 тис. гривень конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.