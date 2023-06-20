Чоловік віз контрабанду до Румунії

У пункті пропуску «Дякове», що на Закарпатті, прикордонники спільно з митниками вилучили у 42-річного українця майже три тисячі пачок сигарет. Чоловік в мікроавтобусі Mercedes Sprinter намагався провезти контрабанду через українсько-румунський кордон. У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби у вівторок, 20 червня, розповіли, що вартість сигарет становить майже 247 тис. грн.

«Чоловік повідомив, що перевозить посилки для наших співвітчизників за кордоном. Майже в кожному із пакунків, що знаходились у вантажному відділенні транспортного засобу, спільна оглядова група виявила по декілька блоків сигарет. Загалом із посилок дістали 2 860 пачок тютюнових виробів різних марок. Контрабандний тютюн встановленим порядком вилучили», – йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Зазначимо, що троє закарпатських митників організували контрабандну схему ввезення товарів в Україну. Чоловікам загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, що громадянина Молдови за контрабанду конфіскували мікроавтобус. Чоловік хотів вивезти з України 2500 пачок цигарок.