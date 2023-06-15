Контрабанду прикордонники помітили при детальному огляді автомобіля

На Буковині на пункті пропуску прикордонники в автомобілі громадянина Молдови виявили сховок з сигаретами. Чоловік намагався вивезти з України 2500 пачок цигарок. За те, що провозив контрабанду на прикордонному пункті у молдаванина конфіскували мікроавтобус.

Громадянин Молдови на ну пункт пропуску «Мамалига» прибув 14 червня. Чоловік хотів виїхати з України, з собою в мікроавтобусі Mercedes віз лише свої особисті речі. Однак прикордонники спільно з митниками помітили, що внутрішні стінки автомобіля потовщені. Під обшивкою військовослужбовці знайшли сховок з сигаретами.

«Під час поглибленого огляду мікроавтобуса, який їхав на виїзд з України, спільна оглядова група прикордонників та митників виявила приховані у тайнику 2500 пачок сигарет. Для незаконного переміщення тютюну 46-річний громадянин Молдови встановив додаткову стінку у багажному відділені автівки», — повідомили в Державній прикордонній службі України.

За попередньою оцінкою, вартість тютюнових виробів склав понад 60 тис. гривень. Також за незаконне переміщення тютюну в громадянина Молдови вилучили мікроавтобус Mercedes 2012 року випуску. Вартістю автомобіля становить 370 тис. гривень. Щодо порушника правоохоронці склали протокол про порушення митних правил.