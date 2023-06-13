Контрабандистів затримали під час спроби перевезти через кордон 15 тисяч пачок сигарет

Рівненський апеляційний суд передав гелікоптер волинських контрабандистів на потреби Кременецького льотного коледжу. Техніку контрабандисти використовували, аби перевозити в Польщу сигарети.

Зазначимо, що контрабандисти придбали гелікоптер Robinson r-44 в одній із східних областей України у 2021 році. Переобладнавши вертоліт під контрабандні перевезення, вони перетинали кордон із Польщею на низькій висоті, аби їх не запеленгували прикордонники. Поміж вилазками гвинтокрил приховували у замаскованих ангарах.

Правоохоронці затримали підозрюваних у Ковельському районі під час чергової спроби переміщення 15,2 тис. пачок цигарок українського виробництва. Крім товару, у спільників вилучили гелікоптер і мікроавтобус.

Як повідомляв ZAXID.NET, у грудні 2021 року пілоту гелікоптера присудили 3,4 тис. грн штрафу за незаконний перетин кордону. А у вересні 2022 року Турійський райсуд розглядав справу щодо його спільника. Щоправда, суд закрив кримінальне провадження у зв'язку із закінченням строку досудового розслідування. Гелікоптер мали передати на потреби Головного управління розвідки. Прокурор оскаржив це судове рішення, подавши апеляцію.

Про рішення Рівненського апеляційного суду стало відомо у вівторок, 13 червня. Апеляційний суд постановив нову ухвалу, якою змінив попереднє рішення в частині визначення долі речових доказів у кримінальному провадженні та передав арештований гелікоптер Robinson r-44 і ключі від нього на баланс Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ.

«Цей освітній заклад Харківського національного університету внутрішніх справ готує низку спеціалістів, серед яких – пілоти, електромеханіки, логісти, оператори безпілотних літальних апаратів та інші. Потреби на таких фахівців у нинішній час вкрай високі, тому суд апеляційної інстанції змінив ухвалу судді Турійського районного суду Волинської області від 15 вересня 2022 року в частині визначення долі речових доказів у кримінальному провадженні й передав гвинтокрил та ключі від нього на баланс Кременчуцького льотного коледжу», – йдеться у повідомленні прес-служби суду.

Також, за інформацією суду, ні ГУР МО України, ні жодна військова частина від вересня 2022 року не звернулася з заявою про передачу арештованого гелікоптера, оскільки цивільні борти такого типу українські розвідники та військовики не використовують.