Контрабандисти літали на низькій висоті, щоб їх не запеленгували прикордонники

Волинський суд оштрафував контрабандиста, який перевозив гелікоптером у Польщу сигарети. Чоловіка викрили працівники СБУ в травні цього року в селі Ружин Ковельського району. Тоді він планував перевезти понад 15 тис. цигарок. Олександра В. визнали винним у порушенні правил міжнародних польотів і призначили йому 3400 грн штрафу.

Як йдеться у вироку Турійського районного суду від 8 грудня, гелікоптер Robinson R-44, на якому контрабандисти планували перевозили сигарети, вони придбали 31 березня цього року. З квітня по середину травня Олександр В. здійснював пробні польоти у Херсонській, Вінницькій, Дніпропетровській, а згодом і у Волинській області. Гелікоптер він обладнав конструкцією, в якій повинні були зберігатись сигарети.

Черговий виліт на територію Польщі мав відбутись 19 травня із лісу в селі Ружин Ковельського району. Втім, як тільки чоловік почав заводити двигун, його затримали працівники СБУ. Зазначимо, що прес-служба СБУ повідомляла про це затримання. Тоді контрабандист планував перевезти 15,2 тис. цигарок українського виробництва. Також вказано, що це був не перший такий політ за кордон. Гелікоптер літав дуже низько, щоб його не могли запеленгувати прикордонники.

Згодом чоловік уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Відтак суддя Роман Тітівалов визнав Олександра В. винним у порушенні ст. 334 ККУ (порушення правил міжнародних польотів) та призначив йому мінімальне за цією статтею покарання: 3400 грн штрафу. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів.