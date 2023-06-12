Незаконну продукцію правоохоронці вилучили

В Чернівцях детективи Бюро економічної безпеки викрили контрафактних сигарет на 1, 5 мільйони гривень. Тютюнові вироби розповсюджували на одному із найбільших ринків міста. Групу людей, яка займалася контрафактом, правоохоронці затримали і повідомили про підозру.

Кілька жителів Чернівців організували незаконне придбання, зберігання, перевезення та продаж сигарет без марок акцизного податку. Зі спеціальних складів тютюнові вироби постачали у торгові точки на Калинівському ринку. А вже там продавці продавали контрафактні сигарети бажаючим.

«Вилучено більше ніж 22 тис. пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів, 130 електронних сигарет, 35 тис. грн, отриманих від продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів, мобільні телефони», — повідомили в Бюро економічної безпеки України.

Працівники поліції спільно з детективами територіального управління Бюро економічної безпеки в Чернівецькій області провели обшуки на торгових точках і складах, де правопорушники ховали коробки з сигаретами. Весь товар поліцейські вилучили. Загальна вартість незаконно виготовленого товару складає понад 1,5 млн гривень. Наразі причетним до розповсюдження та продажу контрафакту правоохоронці повідомили про підозру. Правоохоронці проводять досудове розслідування.