Вартість вилученого авто — 900 тис. гривень

На Буковині чоловік намагався через кордон перевезти сигарети, а натомість позбувся вантажного фургона Mercedes-Benz Sprinter. Сховок для підакцизного тютюну буковинець облаштував в баку автомобіля для технічної рідини. Прикордонники обшукали фургон і знайшли сигарети.

Незаконний сховок 144 пачок сигарет різних марок знайшли працівники міжнародного автомобільного пункті пропуску «Красноїльськ» під час огляду автомобіля Mercedes-Benz Sprinter. Водій авто стверджував, що в нього не має незаконних товарів. Але як з'ясувалося, сховок він облаштував в баку для технічної рідини.

«Охоронці кордону спільно зі співробітниками митниці виявили спеціально обладнаний сховок. 65-річний водій приховав у баку для технічної рідини 144 пачки сигарет з акцизними марками України. За попередньою оцінкою, вартість тютюнових виробів складає майже 13 тисяч гривень», — повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Правопорушника затримали і передали його поліції. За незаконне переміщення тютюну в чоловіка також було вилучено вантажний фургон марки Mercedes-Benz Sprinter 2017 року випуску вартістю 900 тисяч гривень.