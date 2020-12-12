На Буковині віряни ПЦУ та УПЦ МП побилися через сільську церкву

Вранці в суботу, 12 грудня, в селі Михальча Сторожинецького району Чернівецької області між вірянами Православної церкви України та Української православної церкви Московського патріархату сталася бійка на території храму Успіння Пресвятої Богородиці. Внаслідок конфлікту його учасники пошкодили церковне майно.

Як повідомив «Молодий буковинець» з посиланням на місцевих жителів, вранці в суботу на території церкви зібралися віряни Православної церкви України. Вони стверджують, що храм належить ПЦУ, а громада УПЦ МП «зачинила церкву».

На території храму стався конфлікт між громадами ПЦУ та УПЦ МП, після чого на місце пригоди прибули поліцейські.

За інформацією однієї зі сторінок церкви у Facebook, представники УПЦ МП під керівництвом колишнього керівника спецпідрозділу «Беркут» Івана Рибінського зірвали читання акафісту до Пресвятої Богородиці та проведення молебню за здоров'я. При цьому, як стверджується в повідомленні, поліцейські після прибуття на місце події застосували сльозогінний газ, а віряни ПЦУ отримали травми гумовими кийками.

«Варто зазначити, що земля території Храму належить ПЦУ. Також з ПЦУ укладено договір щодо збереження будівлі», – наголошується в повідомленні.

Інша сторінка цього храму, підпорядкована УПЦ МП, оприлюднила кілька відео конфлікту. Крім того, представники УПЦ МП заявили, що віряни ПЦУ вибивають двері Свято-Успенського храму у Михальчі.

За повідомленням поліції, під час конфлікту його учасники пошкодили кілька вікон церкви.