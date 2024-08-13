Аварія сталася в квітні в селі Вітрянка

На Буковині водій BMW отримав 3 роки ув'язнення за скоєну напідпитку смертельну дорожньо-транспортну пригоду в селі Вітрянка. В аварії загинула 15-річна дівчина обвинуваченого, ще двоє неповнолітніх отримали тілесні ушкодження. В суді 22-річний хлопець визнав свою провину і розкаявся, зазначив, що дуже шкодує, що його дівчина загинула в ДТП.

Смертельна аварія сталася 23 березня 2024 року в селі Вітрянка Дністровського району Чернівецької області. Попередньо поліцейські встановили, що 22-річний місцевий житель не впорався з керуванням автомобіля та допустив виїзд транспорту за межі проїжджої частини дороги та зіткнувся із огорожею.

В ДТП отримав травми водій та четверо пасажирів легковика. Серед пасажирів — троє дітей 5, 10 та 15 років. Усі потребували медичної допомоги. Пізніше 15-річна дівчина від отриманих травм померла в реанімації лікарні.

В суді встановили, що обвинувачений Максим Колєснік скоїв ДТП в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило двом неповнолітнім потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження, а також одна потерпіла – померла. «Внаслідок порушення правил дорожнього руху обвинувачений неправильно застосував прийоми керування автомобілем, допустив виїзд авто марки BMW за межі проїзної частини дороги вправо з подальшим його перекиданням та зіткненням з парканом приватного господарства», – йдеться у вироку Кельменецького районного суду від 29 серпня.

15-річна дівчина отримала численні травми тулуба та голови. Її смерть настала від набряку головного мозку, як ускладнення відкритого перелому склепіння та основи черепа з розвитком крововиливів.

Обвинувачений Максим Колєснік свою вину у вчиненому визнав повністю. Під час свідчення зазначив, що того дня на відпочинку він вживав пиво та горілку, а після сів за кермо авто та рухався по вул. Шевченка в с. Вітрянка Дністровського району Чернівецької області. В автомобілі перебували на передньому сидінні його дівчина та ще неповнолітні пасажири.

За словами чоловіка, під час руху автомобіля коробка автомат смикнула і машину різко кинуло в сторону. Він з’їхав на узбіччя, де був щебінь, на який наїхав, внаслідок чого автомобіль став некерованим та їх викинуло через кювет на паркан. Чоловік додав, що під час удару втратив свідомість і прийшов до тями лише в лікарні. Ні він, ні його дівчина не були пристебнуті пасками безпеки. В суді також обвинувачений зазначив, що він не мав право керувати автомобілем після того, як вживав алкоголь. Також він дуже жалкує про те, що вчинив, йому дуже важко на душі, адже він зустрічався з загиблою і кохав її. Чоловік усвідомив неправильність свого вчинку та сумує за своєю дівчиною. Також обвинувачений попросив пробачення матері загиблої.

Суддя Кельменецького районного суду Олег Телешман призначив обвинуваченому покарання в виді 3 років позбавлення волі. Також в буковинця конфіскували водійські права на 5-річний термін. На вирок сууд можна подати апеляційну скаргу.