Жінка наїхала на дівчинку збоку

У селі Великий Кучурів Чернівецького району 29 квітня водійка наїхала на 6-річну дівчинку і важко травмувала її. Жінка сама викликала поліцію і швидку допомогу. Аварія сталася на території автомийки. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

Про аварію, яка трапилася в селі Великий Кучурів, в поліції повідомила сама водійка. Жінка також зателефонувала в швидку допомогу. Для з’ясування всіх обставин на місці події працювали співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту.

«Попередньо правоохоронці встановили, що 47-річна водійка автомобіля Kia Sportage наїхала на малолітню дівчинку. У результаті наїзду дитина отримала травми. Бригада швидкої медичної допомоги госпіталізувала потерпілу до лікарні для надання необхідної допомоги», – повідомили в поліції Буковини в понеділок, 29 квітня.

Аварія сталася на місцевій автомийці

В прокуратурі Буковини повідомили, що дитина перебуває в край важкому стані. Медики надають їй усю необхідну допомогу.

Слідчі поліції внесли відомості про ДТП до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Наразі триває досудове розслідування. Водійці загрожує до 8 років позбавлення волі.