Житель Хмельниччини проведе 6,5 років у тюрмі за смертельну ДТП біля Копистина

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок 32-річному місцевому жителю за вчинення смертельної ДТП. Чоловік сів за кермо ВАЗ напідпитку, без прав і збив пішохода. За це йому призначили 6,5 років тюрми без права керувати транспортними засобами на 10 років.

Як повідомили 24 квітня в Хмельницькій обласній прокуратурі, аварія поблизу села Копистин сталася у вересні 2023. У вечірню пору добу водій автомобіля ВАЗ 2115, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, збив 41-річного хмельничанина, який йшов по краю проїзної частини. Чоловік від отриманих травм загинув, а винуватець зник із місця події.

Невдовзі порушника затримали. Як виявилось, його шість разів притягували до адміністративної відповідальності, зокрема, за водіння в нетверезому стані. Згідно з постановами суду, чоловіка позбавили права керувати транспортними засобами, однак він щоразу порушував заборону й сідав за кермо.

«Окрім того, засуджений у 2021 році вчинив ряд крадіжок з автомобілів мешканців обласного центру, завдавши шкоди потерпілим на суму понад 20 тис.грн», – зазначають у прокуратурі.

Зрештою, Хмельницький міськрайонний суд визнав 32-річного порушника винним у порушенні ПДР особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України), залишенні пішохода в небезпеці (ч. 1 ст. 135 КК України), крадіжках (ч. 3 ст. 185 КК України) та умисному невиконанні постанов суду (ч. 1 ст. 382 КК України). Чоловіку призначили 6,5 років ув’язнення без права керувати транспортними засобами на 10 років.

Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.