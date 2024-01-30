На Буковині закрили 12 шкіл через ріст захворюваності на ГРВІ серед учнів
Наразі в окремих закритих школах та класах запровадили дистанційне навчання
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На Буковині 12 шкіл та окремі класи в двох районах перевели на дистанційне навчання через різкий ріст захворюваності школярів на ГРВІ та грип. Переважно школи закрили у Вижницькому та Чернівецькому районі. Окремі класи є закриті і в самих Чернівцях.
Також тимчасово призупинили роботу одного з дитячих садків у Вижницькій громаді, повідомили «Суспільне. Чернівці». Наразі відомо, що за дистанційною формою навчання працюють 12 шкіл, а саме:
- Вижницький ліцей;
- Черешенська школа;
- школа в селі Іспас;
- Вижницька гімназія;
- Вашковецький ліцей;
- Котелівський ліцей;
- Снячівська школа;
- Годинівський ліцей;
- Гімназія №15;
- Гімназія №18;
- Гімназія «Надія» у Чернівцях;
- Вижницька спеціалізована школа-інтернат.
Також перевели на дистанційне навчання через карантин частину класів у трьох закладах Чернівців. Це два класи у ліцеї №4, чотири класи у ліцеї №13 та один клас у ліцеї №14. Крім цього, через високий рівень захворюваності тимчасово призупинили роботу дитсадка в Іспасі.
Наразі в Чернівецькій області епідеміологи реєструють ріст захворюваності серед дітей та дорослих. Зокрема попереднього тижня зареєстрували понад 6 200 випадків захворювання на ГРВІ, з них 60% хворих – діти, повідомила під час брифінгу головна санітарна лікарка Буковини Наталія Гопко. Найбільше хворих зареєстрували у Чернівецькій громаді.