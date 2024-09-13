Працівники аптечного пункту працюватимуть в трьох громадах

На Буковині запрацював перший мобільний аптечний пункт. Це спеціальний обладнаний автомобіль, в якому провізори продаватимуть у віддалених селах необхідні жителям ліки. В кожному селі аптечний пункт зупинятиметься на півтори години. Працівники аптечного пункту працюватимуть в трьох громадах.

Перший мобільний аптечний пункт в Чернівецькій області почав працювати з 12 вересня. Автомобіль, який спеціально переобладнаний під мобільну аптеку, належить приватному підприємству «Гармонія-2000», яке обслуговує Аптеку № 1, повідомили в Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Чернівецькій області в п’ятницю, 13 вересня.

Мобільний аптечний пункт доставлятиме ліки у віддалені села, які не мають аптечних закладів. Попередньо, планується, що авто з провізорами заїжджатиме в 9 населених пунктів Кіцманської, Ставчанської та Веренчанської територіальних громад.

В середньому мобільний аптечний пункт зупинятиметься півтори години в кожному населеному пункті. Місцеві жителі зможуть придбати необхідні лікарські засоби, медичні вироби та скористатись державною програмою «Доступні ліки».

За інформацією «Суспільне.Чернівці», загалом на Буковині працює понад 300 аптек, 200 аптек з них — у містах. У сільській місцевості є 52 аптеки. Це дані обласного департаменту охорони здоровʼя – підраховують ті заклади, які працюють за програмою «Доступні ліки».

За даними МОЗу, станом на серпень 2023 року 11% аптек України працюють у сільській місцевості. Водночас залишається понад 20 000 сіл та селищ, які досі не мають аптечних пунктів.