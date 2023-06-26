Загалом чоловік витратив більше як 5 тис. грн

Буковинця засудили до одного року умовно за те, що обкрадав рідну бабусю задля ставок на Parimatch. Чоловік пообіцяв родичці заплатити за комунальні послуги зі свого мобільного телефону за допомогою даних її приватбанківської карточки. Отримавши паролі внук комуналку проплатив, але невдовзі, без відома жінки, почав робити ставки на ігровому ресурсі.

Чоловік доглядав за бабусею, часто допомагав їй по господарству. А в січні 2023 року прийшов до жінки до дому в с. Долішній Шепіт Вижницького району, запропонував оплатити їй комуналку за допомогою її даних картки ПриватБанку. Таким чином обвинувачений отримав доступ до її карткового рахунку та паролів. Чоловік встановив на свій телефон додаток «Приват24» і почав робити ставки на ігровому ресурсі Parimatch.

«Використовуючи дані банківської картки бабці, 23 та 24 січня 2023, внук здійснив вхід до інтернетбанкінгу в додатку «Приват 24». Далі переказав 620 гривень на власні потреби, а саме на інтернет розваги Parimatch», – йдеться у вироку Вижницького районного суду від 7 червня 2023 року.

Наступного дня, 25 січня, внук відкрив на ім'я бабусі кредитку з лімітом в тисячу гривень і знову зробив ставку на таку ж суму. Такі ж дії чоловік повторив ще кілька разів. Таким чином 10 разів онук переказував з карточки бабусі гроші на ставки. Загалом за тиждень встиг витратити більш як 5 тис. гривень.

В суді обвинувачений свою вину визнав і попросив затвердити угоду про визнання його винуватості з прокурором. Суд призначив чоловіку покарання у вигляді три роки ув'язнення з іспитовим терміном в один рік.