Житель Буковини зрозумів, що накоїв, коли почав трезвіти

В Чернівецькій області до чотирьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який на підпитку викрав авто, а коли зрозумів, що накоїв, то просто залишив транспорт в кущах. У скоєному злочині обвинувачений зізнався і попросив пробачення у власника автомобіля. Однак Новоселицький районний суд Чернівецької області присудив чоловіку покарання у вигляді позбавлення волі на чотири роки.

Крадіжка авто трапилася вночі 12 серпня 2022 року в селі Припуття Чернівецького району. У суді обвинувачений розповів, що він їхав автотопом з Хмельницького в Чернівці. Зупинився в одному із сіл Буковини і там з незнайомим чоловіком випив алкоголю. Пізніше поблизу автозаправки побачив авто марки «ВАЗ 211040» і вирішив на ньому доїхати додому.

«Обвинувачений в селі Припруття на автозаправці помітив автомобіль чорного кольору, який був відчинений. В авто всередині також були ключі від замка запалювання. Надалі чоловік сів у транспорт, завів його та поїхав. За кілька кілометрів в селі Слобода почав тверезіти та зрозумів, що він викрав авто та вирішив повернути його назад. Автомобіль він залишив в посадці в селі Бояни Чернівецького району», – йдеться у вироку суду.

У суді обвинувачений свою вину визнав та розкаявся. Також чоловік просив його суворо не карати. Однак суд визнав його винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом) і призначив йому покарання у виді чотирьох років позбавлення волі. Також чоловік змушений заплатити за судову експентизу 4 тис. гривень.