Легковик зіткнувся з автомобілем медиків у селі Михайлючка на Хмельниччині

На Хмельниччині п'яний водій на Lanos в'їхав у автомобіль «швидкої», що їхав на виклик. Внаслідок ДТП потерпілих немає, але суттєвих ушкоджень зазнав автомобіль медиків.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась близько 20:00 у неділю, 4 червня, в селі Михайлючка на Шепетівщині. До поліції звернулись місцеві жителі та повідомили, що автомобіль Daewoo Lanos в'їхав у карету «швидкої», що саме їхала на виклик до хворого.

«25-річний водій Lanos не впорався з керуванням та допустив зіткнення зі автомобілем швидкої допомоги. Водій та пасажири не травмувались», – йдеться у повідомленні.

Daewoo Lanos під керуванням п'яного водія зіткнувся з медичним авто на сільській дорозі. Фото Лариси Чубенко

Виконувачка обов'язків директорки Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги Лариса Чубенко додала, що внаслідок ДТП зазнав суттєвих ушкоджень автомобіль медиків та дороговартісне обладнання всередині.

«Тепер до місцевих жителів доведеться їхати на виклик на старому УАЗі, бо [...] сучасний автомобіль вийшов з ладу. Така злочинна поведінка не може не обурювати», – зазначила Лариса Чубенко.

На порушника поліцейські склали два адмінпротоколи: за ч. 4 ст. 130 (п'яне водіння) та за ст. 124 (вчинення ДТП без потерпілих). За вчинення аварії йому загрожує 850 грн штрафу, а за п'яне водіння – 17 тис. грн штрафу та позбавлення водійського посвідчення на рік.