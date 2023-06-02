Михайло Петров працює вихователем у санаторній школі в Бориславі, яка є комунальним закладом ЛОР

Бориславський міський суд оштрафував на 17 тис. грн вихователя місцевої санаторної школи, який їздив за кермом у стані наркотичного сп'яніння. На засідання вихователь не прийшов і вини своєї не визнав.

Як відомо з порталу судової влади справи, йдеться про Михайла Петрова, який працює вихователем у Бориславській загальноосвітній санаторній школі І-ІІІ ступенів, яка є комунальним закладом Львівської обласної ради.

Вранці 12 травня у Бориславі на вулиці Володимира Великого вихователь санаторію керував автомобілем ЗАЗ у стані наркотичного сп'яніння. Його зупинила поліція і відправила на огляд до медичного закладу. Зробивши аналізи, лікарі підтвердили, що чоловік вживав наркотики.

На судове засідання, яке відбулося 31 травня, Михайло Петров не прийшов, вини своєї не визнав, але жодних пояснень не надав. Попри те, суддя Бориславського міського суду Оксана Хемич визнала Михайла Петрова винним у правопорушенні. Чоловіка оштрафували за їзду під наркотиками на 17 тис. грн, а також на рік забрали посвідчення водія. До слова, у Михайла Петрова є десять днів, аби подати апеляцію та оскаржити цю постанову суду.