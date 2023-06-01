Червоноградський міський суд Львівщини оштрафував на 17 тис. грн та позбавив водійських прав нацгвардійця, якого зупинили за кермом пікапу з ознаками наркотичного сп’яніння. Іван Гарасимчук відмовився пройти перевірку у медзакладі, однак суд визнав його винним у нетверезому водінні.

Як вказано у постанові суду, 5 березня на проспекті Шевченка у Червонограді військовий керував пікапом Mitsubishi L200 на іноземній реєстрації. Його зупинила поліція, бо авто було на іноземній реєстрації, та помітила у водія ознаки наркотичного спяніння: бліда шкіра, тремтіння пальців рук, звужені зіниці. Водія доставили у медзаклад для проходження перевірки, однак уже на місці він відмовився.

У матеріалах справи вказано, що водій є військовим, командиром одного з відділень у Нацгвардії. У своїх письмових поясненнях за 5 березня, водій заявив, що відмовився пройти перевірку, бо 10 днів перед цим перебував у приміщенні, де багато людей курили канабіс, і він боявся, що тест буде позитивним.

Справу розглядала суддя Марта Мельникович, яка визнала Івана Гарасимчука винним у нетверезому водінні та призначила 17 тис. грн штрафу з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом року. На постанову ще може бути подана апеляція.