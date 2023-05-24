Усі ремонтні роботи планують завершити до кінця року

В Чернівецькій області працюють над відновленням роботи двох прикордонних пунктів пропуску з Румунією. Один з них – ККП «Руська», який планують запустити до кінця 2023 року. А інший – це «Шепіт», який розташований на гірській ділянці кордону.

Про відновлення пунктів пропуску розповів начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк під час прес-конференції у середу, 24 травня. Чиновник зазначив, що на «Руській» є практично облаштований митний перетин кордону.

«КПП "Руська" потребує невеликої реконструкції. Проект ремонту вже завершений, зараз проходить експертизу. Я впевнений, що цього року ми проведемо всі реконструкційні роботи та запустимо цей митний перетин кордону до кінця року», – зазначив у коментарі для Укрінформ Руслан Запаранюк.

Стосовно пункту пропуску «Шепіт», то зараз експерти працюють над проектно-кошторисною документацією. Її розробка перебуває на завершальному етапі.

«Перетин "Шепіт" розташований на гірській ділянці кордону. По документації залишилося провести певні міжнародні врегулювання призначення цього пункту пропуску. Вони є різні, і коли ми це врегулюємо, то розумітимемо і процес тривалості реконструкції», – зазначив начальник Чернівецької ОВА.

Руслан Запаранюк під час прес-конференції розповів також про плани облаштувати пункт пропуску «Біла Криниця», який буде призначений для вантажного транспорту. Для цього необхідно розробити спільний проект розбудови всієї інфраструктури цього митного перетину разом із румунською стороною. Кошти на будівництво планують залучити з Європейського Союзу. Попередньо, за добу кордон зможуть перетинати до 1200 вантажних автомобілів.