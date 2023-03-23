Україна і Молдова підписали протокол про спільний контроль в пункті пропуску для залізничного сполучення «Серпневе-1 – Басараб’яска»

Україна та Молдова погодили запуск залізничної гілки, яку побудували після початку повномасштабної війни на Одещині. Про це з посиланням на заяви МВС України та Молдови і митних служб обох країн повідомила «Європейська правда».

Зазначається, що 22 березня відомства повідомили про підписання протоколу про організацію спільного контролю в пункті пропуску для залізничного сполучення «Серпневе-1 – Басараб’яска». Прикордонники та митники України та Молдови попередньо домовились вже найближчими днями розпочати спільний контроль у пункті пропуску залізничного сполучення «Серпневе 1 – Басараб’яска» на території Молдови, оскільки з молдовського боку є необхідна інфраструктура.

Керівник Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко зазначив, що це активізує торгово-економічну діяльність між Україною і Молдовою, а також поглибить їхню співпрацю з управління кордонами.

«Ми бачимо у цьому великі можливості для розширення як нашого експортного потенціалу і транзитних можливостей Молдови, так і в подальшому, після нашої Перемоги, це сприятиме розширенню експорту молдовських підприємств на зовнішні ринки з використанням логістики портів Великої Одеси. Це також у майбутньому слугуватиме поштовхом для росту інвестицій з точки зору бізнесу, розвитку транзитного потенціалу та логістичних маршрутів», – додав в. о. голови Державної митної служби України Сергій Звягінцев.

Новий перехід дозволяє значною мірою компенсувати залізничне сполучення мостом через Затоку, який був обстріляний Росією. Пункт пропуску почнуть використовувати опівночі 25 березня.