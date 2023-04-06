Львівська військова адміністрація звернулася до уряду з проханням виділити кошти для реконструкції і будівництва прикордонних доріг, на які зросло навантаження через відкриття нових пунктів пропуску. Про це в інтерв’ю «Укрінформу» повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, щоб пункти пропуску з Польщею почали повноцінно працювати, необхідно розширювати дорожню інфраструктуру.

«Ми звернулися до уряду щодо можливості виділення коштів на будівництво доріг у прикордонній зоні, аби зв’язати ці пункти пропуску в єдину систему. Щоб водії, знаючи, де менші черги, могли вирішувати, де їм перетнути кордон, долаючи меншу відстань та обираючи найкращі для себе маршрути», – зазначив Максим Козицький.

Він наголосив, що завдяки розширенню прикордонної інфраструктури вдалось подвоїти спроможності пункту пропуску «Краковець», однак, аби він працював повноцінно, потрібно розширити трасу Краковець – Львів.

«Це дасть змогу зняти навантаження на цю трасу і пришвидшить рух зі Львова до кордону. Разом з тим, заплановано виконати будівництво північної об’їзної Львова. Там уже викуплені земельні ділянки, завершений проект, є кредит Світового банку. Як на мене, зараз саме час цю справу довести до кінця і зробити нормальне сполучення між Україною та Європою. Використання транзитно-транспортного потенціалу Львівщини дасть поштовх пожвавленню євроінтеграційних процесів», – розповів голова ОВА.

Максим Козицький додав, що цього року на кордоні з Польщею у Самбірському районі відкрили тимчасовий перехід у Нижанковичах, що дозволило розвантажити інші. Виїхати за кордон через новий пункт можуть водії з порожнім транспортом комерційного призначення. Також триває модернізація та розширення ПП «Шегині».

«Також ведуться переговори з Люблінським і Підкарпатським воєводствами, щоб створити по одному додатковому пункту пропуску з кожним, що відкриє нові можливості логістичних шляхів», – додав Максим Козицький.

Нагадаємо, що через війну в Україні призупинили реалізацію нових великих проектів із будівництва та реконструкції доріг. Натомість дорожники ремонтують пошкоджену війною інфраструктуру, проводять поточні ремонти доріг та завершують уже розпочаті проекти.