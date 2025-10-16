Цього року вдалося стабілізувати гендерну статистику черед вступників до аспірантури

Серед 5842 вступників до аспірантури 2025 року на бюджет зарахували 4610. Серед тих, кого прийняли, є 35% чоловіків віком старших за 25 років. Про це повідомив сайт Education.ua з посиланням на заступника міністра освіти Миколу Трофименка.

Керівниця Центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко повідомила, що на ЄВІ зареєструвалися 16332 людей, з яких 80% (13115) – це чоловіки. Однак серед тих, хто прийшов на іспит і подолав поріг, порівну чоловіків і жінок.

Як уточнив Микола Трофименко, серед зарахованих в аспірантуру на бюджет – 1609 чоловіків віком понад 25 років, що відповідає типовому гендерному розподілу до аспірантури до 2022 року. Найбільший інтерес дорослих чоловіків до вступу в аспірантуру був у 2022-2024 роках.

Заступник міністра наголосив, що аспірантура – це не спосіб «відсидітися». Відстрочка від мобілізації можлива лише для тих, хто дійсно навчається на денній формі й виконує індивідуальний план. Для цього контролюватимуть публікації та проводитимуть проміжні атестації. Невиконання вимог означатиме відрахування і втрату підстав для відтермінування служби. У 2025 році з університетів уже відрахували 4-5 тисяч аспірантів.

Найпопулярніші напрями серед вступників в аспірантуру: у сфері кіберзахисту, цифрових сервісів, логістики, економіки, електроніки, будівництва, інженерії, охорони здоров’я та освіти. Це співпало з попитом держави й кількістю виділених бюджетних місць.

Найбільше аспірантів набрали такі університети: