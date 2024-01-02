«Зимові школи» працюватимуть з 2 до 26 січня 2024 року з 10:00 до 14:00 у різних мікрорайонах міста

У вівторок, 2 січня, в 11-ти позашкільних закладах освіти Івано-Франківська запрацювали «зимові школи». Там діти зможуть обрати заняття, які захочуть відвідувати протягом зимових канікул – до 26 січня.

Як повідомили у Департаменті освіти і науки Івано-Франківської міської ради, у «зимових школах» проводитимуть безкоштовні майстер-класи, ігри, спортивні активності, квести та екскурсії. Працюватимуть школи з 2 до 26 січня 2024 року з 10:00 до 14:00 у різних мікрорайонах міста:

Міський центр дитячої та юнацької творчості, вул. Січових Стрільців, 37 (заклад художньо-естетичного спрямування). Тут учні зможуть відвідувати заняття з образотворчого, музичного, хореографічного, гуманітарного, декоративно-ужиткового мистецтва.

Міська дитяча екологічна станція, вул. Ленкавського, 17 (майстер-класи з природного матеріалу, екскурсії природничого спрямування, спостереження з біноклями за птахами, досліди та експерименти, висіювання мікрозелені).

Міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді, Івасюка, 38а (заклад науково-технічного спрямування). Тут працюватимуть гуртки технічного спрямування, зокрема, ракетомоделювання, технічний дизайн, авіамоделювання. Також діти зможуть долучитись до занять паперопластикою та виготовлення сувенірів.

Центр патріотичного виховання учнівської молоді імені Степана Бандери, Європейська площа, 1. «Зимова школа» в закладі пропонує проведення історичних і літературних студій. Також працюватимуть майстерні патріотичної пісні, народознавства, заняття з ментальної арифметики, вокального та образотворчого мистецтва, акторської майстерності, виготовлення патріотичних виробів ручної роботи.

Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, вул. Берегова, 34в організовує навчальні екскурсії, майстер-класи роботи з туристичним спорядженням, квести, спортивне орієнтування, літературне краєзнавство, пішохідний туризм.

Центр освітніх інновацій, вул. Незалежності, 36 (заклад науково-дослідницького, науково-технічного та гуманітарного напрямів). Тут можна буде подивитись, як працює 3D-принтер, зрозуміти принципи робототехніки, навчитися фінансової грамотності.

Центр «Культурно-універсальна територія «КУТ», вул. Довженка, 55 (заклад художньо-естетичного, гуманітарного, соціально-реабілітаційного напрямів). Для відвідувачів центру проведуть майстер-класи з образотворчого мистецтва, журналістики, акторської майстерності, скетчингу та ще багато різних цікавих заходів, про які працівники центру регулярно інформуватимуть у всіх соціальних мережах.

Дитячо-юнацька спортивна школа №2, вул. Івана-Павла ІІ, 24 (заклад спортивного спрямування) проводять заняття з футболу, баскетболу, волейболу та настільного тенісу.

Дитячо-юнацька спортивна школа №3, вул. В.Чорновола, 130 (заклад спортивного спрямування) пропонує знайомство з тхеквондо, стрільби кульової, гандболу, футболу та шахів.

Освітньо-мистецький центр, вул.Чорновола,25 (заклад художньо-естетичного та гуманітарного напрямів). Тут можна познайомитись з музичним, образотворчим та театральним мистецтвом. Центр дозвілля дітей та юнацтва – це мережа дитячих та молодіжних клубів в усіх мікрорайонах міста та селах громади («Калейдоскоп», с.Микитинці, вул. Грицишина, 10; «Сучасник», вул. Галицька, 132; «Оріон», вул. Стуса, 15б; «Мрія», вул. Хоткевича, 76; «Богатир», вул.Сухомлинського,6/кор.2; «Глобус», вул. Берегова, 34 в; «Гарт» вул. Довженка, 9; «Мангуста» Півд. Бульвар, 40; «Вовчинець», Провулок Ключний, 3; «Прометей», вул.Вовчинецька, 198, «Легінь», вул.Сотника С.Дідича,2).

Додамо, що «зимові школи» в Івано-Франківську працюватимуть вдруге. Минулого року в них навчалися близько 5 тисяч дітей.