На час канікул в Івано-Франківську запрацювали «зимові школи»
У них дітям проводитимуть безкоштовні майстер-класи, ігри, спортивні активності, квести та екскурсії
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«Зимові школи» працюватимуть з 2 до 26 січня 2024 року з 10:00 до 14:00 у різних мікрорайонах міста
У вівторок, 2 січня, в 11-ти позашкільних закладах освіти Івано-Франківська запрацювали «зимові школи». Там діти зможуть обрати заняття, які захочуть відвідувати протягом зимових канікул – до 26 січня.
Як повідомили у Департаменті освіти і науки Івано-Франківської міської ради, у «зимових школах» проводитимуть безкоштовні майстер-класи, ігри, спортивні активності, квести та екскурсії. Працюватимуть школи з 2 до 26 січня 2024 року з 10:00 до 14:00 у різних мікрорайонах міста:
- Міський центр дитячої та юнацької творчості, вул. Січових Стрільців, 37 (заклад художньо-естетичного спрямування). Тут учні зможуть відвідувати заняття з образотворчого, музичного, хореографічного, гуманітарного, декоративно-ужиткового мистецтва.
- Міська дитяча екологічна станція, вул. Ленкавського, 17 (майстер-класи з природного матеріалу, екскурсії природничого спрямування, спостереження з біноклями за птахами, досліди та експерименти, висіювання мікрозелені).
- Міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді, Івасюка, 38а (заклад науково-технічного спрямування). Тут працюватимуть гуртки технічного спрямування, зокрема, ракетомоделювання, технічний дизайн, авіамоделювання. Також діти зможуть долучитись до занять паперопластикою та виготовлення сувенірів.
- Центр патріотичного виховання учнівської молоді імені Степана Бандери, Європейська площа, 1. «Зимова школа» в закладі пропонує проведення історичних і літературних студій. Також працюватимуть майстерні патріотичної пісні, народознавства, заняття з ментальної арифметики, вокального та образотворчого мистецтва, акторської майстерності, виготовлення патріотичних виробів ручної роботи.
- Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, вул. Берегова, 34в організовує навчальні екскурсії, майстер-класи роботи з туристичним спорядженням, квести, спортивне орієнтування, літературне краєзнавство, пішохідний туризм.
- Центр освітніх інновацій, вул. Незалежності, 36 (заклад науково-дослідницького, науково-технічного та гуманітарного напрямів). Тут можна буде подивитись, як працює 3D-принтер, зрозуміти принципи робототехніки, навчитися фінансової грамотності.
- Центр «Культурно-універсальна територія «КУТ», вул. Довженка, 55 (заклад художньо-естетичного, гуманітарного, соціально-реабілітаційного напрямів). Для відвідувачів центру проведуть майстер-класи з образотворчого мистецтва, журналістики, акторської майстерності, скетчингу та ще багато різних цікавих заходів, про які працівники центру регулярно інформуватимуть у всіх соціальних мережах.
- Дитячо-юнацька спортивна школа №2, вул. Івана-Павла ІІ, 24 (заклад спортивного спрямування) проводять заняття з футболу, баскетболу, волейболу та настільного тенісу.
- Дитячо-юнацька спортивна школа №3, вул. В.Чорновола, 130 (заклад спортивного спрямування) пропонує знайомство з тхеквондо, стрільби кульової, гандболу, футболу та шахів.
- Освітньо-мистецький центр, вул.Чорновола,25 (заклад художньо-естетичного та гуманітарного напрямів). Тут можна познайомитись з музичним, образотворчим та театральним мистецтвом. Центр дозвілля дітей та юнацтва – це мережа дитячих та молодіжних клубів в усіх мікрорайонах міста та селах громади («Калейдоскоп», с.Микитинці, вул. Грицишина, 10; «Сучасник», вул. Галицька, 132; «Оріон», вул. Стуса, 15б; «Мрія», вул. Хоткевича, 76; «Богатир», вул.Сухомлинського,6/кор.2; «Глобус», вул. Берегова, 34 в; «Гарт» вул. Довженка, 9; «Мангуста» Півд. Бульвар, 40; «Вовчинець», Провулок Ключний, 3; «Прометей», вул.Вовчинецька, 198, «Легінь», вул.Сотника С.Дідича,2).
Додамо, що «зимові школи» в Івано-Франківську працюватимуть вдруге. Минулого року в них навчалися близько 5 тисяч дітей.
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