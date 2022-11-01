На час дії воєнного стану та впродовж 30 днів після його скасування Державна міграційна служба не прийматиме й не розглядатиме заяви громадян Росії на дозвіл на проживання в Україні. Винятки стосуватимуться чоловіків, дружин, дітей та батьків громадян України. Зміни до відповідної постанови у вівторок, 1 листопада, затвердив Кабмін.

Як повідомили у прес-службі ДМС, згідно з постановою уряду, на період дії воєнного стану та впродовж 30 днів після його припинення, міграційна служба призупиняє розгляд заяв громадян РФ про дозвіл на імміграцію, оформлення та обмін посвідок на проживання в Україні, поданих після ухвалення цієї постанови.

Водночас ці обмеження не будуть поширюватись на певні категорії громадян Росії, зокрема:

чоловіків чи дружин громадян України;

дітей або батьків громадян України;

повнорідних братів чи сестер, дідусів чи бабусь, а також онуків громадян України;

осіб, які прослужили у Збройних Силах України три і більше років;

осіб, які законно приїхали в Україну для працевлаштування.

При цьому, громадяни РФ, які приїхали в Україну на роботу або для возз’єднання з сім’єю, повинні впродовж 30 днів після набрання чинності цієї постанови звернутися в ДМС за обміном посвідки на тимчасове проживання.