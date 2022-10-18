Верховна Рада схвалила законопроект, у якому пропонують ввести обов'язкові іспити для іноземців при отриманні громадянства України. На засіданні парламенту у вівторок, 18 жовтня, відповідний законопроект у першому читанні підтримали 309 народних депутатів. Таким чином, документ ще має пройти друге читання.

У документі пропонують перевіряти знання людей, які збираються отримати громадянство, іспитами з основ Конституції та історії України, а також з української мови.

«Повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року російської федерації на територію України внесло корективи ставлення держави до інституту громадянства», – йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Як пише «Українська правда», такі іспити, згідно з законопроектом, доведеться здавати і тим, хто отримав громадянство нещодавно. Їх потрібно буде скласти впродовж двох років з моменту отримання громадянства.

У законі також передбачено уникнення таких іспитів для людей, які мають визначні заслуги перед країною, або надання громадянства яким становить державний інтерес для України. У документі наводять приклад, що це можуть бути військові, які служать за контрактом у ЗСУ. Також від складання іспитів звільняються діти та люди, які мають стійкі психічні чи інтелектуальні порушення.

Крім того, депутати пропонують оновити підстави для втрати громадянства України, зокрема через незадовільний результат тестів або ж відмову припинити громадянство іншої країни.