Опублікована на сайті президента України петиція про заборону на в'їзд в Україну для росіян на найближчі 50 років набрала понад 25 тис. підписів. Тепер її має розглянути глава держави Володимир Зеленський.

Петиція №22/138774-еп з'явилася на сайті 23 травня, її автор – Андрій Кузьмін. Вона «очікує на розгляд», зазначено в статусі документа.

«Україна вже вісім років потерпає від війни, яку розв’язала Росія на території нашої країни. На жаль, за ці вісім років влада не спромоглася захистити Україну від диверсантів, агентури та коригувальників, які увесь цей час прибували в Україну через безвізовий режим з Росією. Ми поплатилися за це тисячами життів, – ідеться в тексті петиції.

Задля безпеки України ініціатор петиції пропонує повністю закрити в’їзд в Україну усім росіянам на наступні 50 років та не видавати посвідки на проживання росіянам, окрім тих, хто воював на боці України у російсько-українській війні.

Зазначимо, шо у травні, коли петиція про введення візового режиму з РФ набрала необхідну для розгляду президентом кількість голосів, Зеленський сказав, що надіслав прем'єр-міністру Денисові Шмигалю листа з проханням «опрацювати зазначене питання», і заявив про підтримку цієї ініціативи.

17 червня Зеленський анонсував введення візового режиму з Росією, цього самого дня Кабмін ухвалив відповідне рішення. Візовий режим було введено з 1 липня.