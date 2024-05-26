Водій та пасажир мотоцикла загинули на місці події

Вранці неділі, 26 травня, у селі Червона Слобода, що на Черкащині, в аварії загинули водій мотоцикла та його пасажир. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

Подія трапилась близько 06:30. Попередньо правоохоронці встановили, що водій мотоцикла Honda не обрав безпечної швидкості руху, злетів на узбіччя та врізався у дерево.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 25-річний водій мотоцикла та 25-річний пасажир загинули на місці події.

Фото з місця ДТП

За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті). Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.

Нагадаємо, у суботу, 25 травня, у селі Руська Мокра, що на Закарпатті, 17-річна водійка Volkswagen на смерть збила 13-річну дівчину, яка раптово вибігла на дорогу. Правоохоронці встановили, що 17-річна дівчина не мала права перебувати за кермом, адже не має водійського посвідчення.