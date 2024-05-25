17-річна дівчина не мала водійських прав

У суботу, 25 траня, у селі Руська Мокра, що на Закарпатті, сталась ДТП за участі двох неповнолітніх дівчат. Внаслідок аварії загинула 13-річна дівчинка. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Закарпатської області.

Про смертельну аварію поліцейських сповістили медики. На місце події прибула слідчо-оперативна група. За даними правоохоронців, 17-річна місцева мешканка, керуючи автомобілем Volkswagen, збила 13-річну дівчинку, яка раптово вибігла з будинку на проїжджу частину дороги.

«Від отриманих травм малолітня дитина померла. Водійку поліцейські освідували – за кермом вона перебувала твереза», – повідомили у Нацполіції.

Поліцейські помістили автомобіль на спецмайданчик. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілої слідчі відкрили кримінальне провадження (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком до восьми років.

Крім того, правоохоронці встановили, що 17-річна дівчина не мала водійських прав.

Нагадаємо, на Хмельниччині біля села Топори водій вантажівки збив 15-річного хлопця та втік з місця ДТП. Поліцейські розшукали водія, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.