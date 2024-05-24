Біля села Топори на Хмельниччині внаслідок аварії загинув підліток

Поблизу села Топори Шепетівського району водій вантажного фургона збив на смерть 15-річного підлітка, після чого втік із місця події. Правоохоронці розшукали винуватця та затримали. За скоєне йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини, аварія на трасі Корець — Антоніни сталася вранці 23 травня. Близько 05:18 водій автомобіля Merсedes-Benz 709D збив 15-річного місцевого жителя, після чого зник із місця події. Підліток від отриманих травм помер ще до приїзду медиків.

Поліцейські розшукали та затримали винуватця ДТП. Ним виявився 61-річний житель міста Ізяслав.

Слідчі повідомили водію вантажного фургона про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) та ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років.